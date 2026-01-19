В Подмосковье в 2026 году по программе губернатора газифицируют 70 населенных пунктов

В Подмосковье в 2026 году в рамках программы губернатора газифицируют 70 населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Работы проведут специалисты «Мособлгаза» в деревнях и селах Волоколамска, Воскресенска, Рузы, Раменского, Чехова, Щелково и других округов.

Всего планируется построить 400 км новых сетей. В результате газом будут обеспечены порядка 9 тыс. жителей.

В общей сложности по программе газифицировали более 1 тыс. населенных пунктов региона, подключив свыше 114 тыс. домов. Это обеспечило газом 290 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области модернизируют 425 объектов теплоснабжения.