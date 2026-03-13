В Подмосковье в 2026 году проведут благоустройство почти 450 дворов

В 2026 году в Подмосковья планируют благоустроить 423 двора в 56 округах, работы пройдут в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Мы стараемся максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Рабочим предстоит провести замену асфальтового покрытия во дворах и на пешеходных дорожках, озеленение придомовой территорий. Кроме того, они выполнят обустройство парковочных мест и установят скамейки и урны. Наибольший объем работ проведут в Люберцах, Подольске, Раменском, Мытищах, Пушкинском, Коломне, Ленинском и Химках. Мероприятия проведут с учетом пожеланий жителей и в соответствии с графиком-планом.

