В Подмосковье в 2026 году во дворах отремонтируют 667 тыс. кв. м. покрытия

В Подмосковье в 2026 году во дворах отремонтируют 667 тыс. кв. м. асфальтового покрытия «большими картами». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«К этой работе мы готовились заранее, муниципалитеты провели оцифровку всех дефектов», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.

Министр напомнил, что в 2025 году в регионе план был перевыполнен на 30%. Было отремонтировано около 400 дворов. В этом году работы проведут более чем на 420 территориях.

«Восстановим не только проезды для машин, но и поврежденные пешеходные зоны — тротуары и дорожки вблизи домов. В адресный перечень вошли те локации, где ремонт латками нецелесообразен», — добавил он.

Наибольший объем ремонта запланирован в Щелково, Химках и Раменском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе дорожных служб весной.