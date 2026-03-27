В Подмосковье в апреле стартует прием заявок на получение субсидии на поддержку производства молока

В Подмосковье 1 апреля стартует прием заявок на получение субсидии на поддержку производства молока. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В 2026 году на эти цели предусмотрено более 258 млн рублей из областного и федерального бюджета», — отметили в министерстве.

Отбор заявок будет проходить с 1 по 12 апреля. Итоги подведут 17 апреля. Получить субсидию могут сельхозтоваропроизводители, за исключением личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, которые включены в единый реестр субъектов МСП.

Подробная информация об условиях участия в отборе представлена на сайте «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.