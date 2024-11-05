В Подмосковье в этом году предоставили выплаты родителям 50 тысяч новорожденных детей
Фото: [Министерство социального развития МО]
Родители порядка пятидесяти тысяч новорожденных детей получили выплаты в регионе в этом году, передает Министерство социального развития Московской области.
Размер меры поддержки составляет двадцать тысяч рублей. С января семьям направили в общей сложности более миллиарда рублей.
Выплата направляется на покупку всего необходимого для ухода за новорожденным ребенком. Получить ее могут родители при регистрации малышей в Подмосковье.
Вместо выплаты все желающие могут получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье».