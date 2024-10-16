В Подмосковье в этом году выделили 1,6 млрд руб на обеспечение жителей лекарствами от редких заболеваний

В текущем году в областном бюджете заложили 1,6 миллиарда рублей на обеспечение жителей препаратами от редких (орфанных) заболеваний. Об этом сообщили в Московской областной Думе. С января обслужили уже 7,8 тысячи рецептов на 1,4 миллиарда рублей.

Сейчас в список высокозатратных нозологий входят более двенадцати тысяч пациентов из Подмосковья. Из них в этом году медикаментами за счет федерального бюджета будут обеспечены свыше девяти тысяч человек. В региональном сегменте списка 1,4 тысячи пациентов, в том числе 539 детей.

Подмосковье взяло на себя финансирование заболеваний, которые не были включены ни в федеральный список, ни в финансирование фондом «Круг добра». Из федерального бюджета выделяются средства на лекарства от заболеваний из программы четырнадцати высокозатратных нозологий, из регионального — на медикаменты еще от семнадцати заболеваний.

Благодаря фонду «Круг добра» с 2021 года была оказана помощь 687 детям региона.