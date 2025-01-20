В Подмосковье в этом году жилищные условия в рамках госпрограммы улучшат 246 молодых семей

В области в текущем году жилищные условия смогут улучшить 246 молодых семей, участвующих в госпрограмме «Жилище», передает Министерство жилищной политики Московской области.

Недавно свидетельства на получение меры поддержки выдали четырем молодым семьям из Люберецкого городского округа. Таким образом, жители смогут приобрести новые квартиры или дома.

Для участия в указанной госпрограмме семья должна соответствовать нескольким требованиям. Так, возраст супругов не должен превышать 35 лет. У семьи должна иметься регистрация на территории области. Кроме того, супруги должны иметь доход, чтобы оплатить 65% стоимости жилья.