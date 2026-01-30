В Подмосковье в феврале организуют почти 200 ярмарок

В феврале в Подмосковье для жителей и гостей организуют 185 ярмарок, они пройдут в 37 округах. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для посетителей подготовят народные гуляния, выступления творческих коллективов, конкурсы, анимационные программы и другие развлечения. Так, например, в Старой Купавне Богородского округа состоится ярмарка «Русская зима», в Волоколамске – празднование, посвященное Дню защитника Отечества, в Истре развернется «Зимний калейдоскоп», в Наро-Фоминске – масленичные гуляния с блинами, горячим чаем и хороводами и так далее.

На всех площадках можно будет приобрести мясо, молоко, яйца, овощи, фрукты, мед, соленья, выпечку, колбасы и многое другое. Узнать информацию о местах расположения ярмарок и графике их работы можно на интерактивной карте портала «Мой АПК».

