В Подмосковье в феврале пройдет 11 выездных акций по сдаче крови

В феврале в Подмосковье пройдет 11 выездных донорских акций от областного центра крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, акции проведут в Пересвете, Озерах, Домодедово, Дубне, Луховицах, Раменском, Электростали, Солнечногорске, Павловском Посаде, Можайске. Время проведения акций — с 09:00 до 12:00.

Для участия в акциях в Дубне и Электростали нужно предварительно записаться. Подробную информацию можно найти в онлайн-сообществах здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе новой поликлиники в Лобне.