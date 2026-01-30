В Подмосковье в феврале пройдет 11 выездных акций по сдаче крови
Более 10 выездных донорских акций проведут в Подмосковье в феврале
Фото: [Медиасток.рф]
В феврале в Подмосковье пройдет 11 выездных донорских акций от областного центра крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Так, акции проведут в Пересвете, Озерах, Домодедово, Дубне, Луховицах, Раменском, Электростали, Солнечногорске, Павловском Посаде, Можайске. Время проведения акций — с 09:00 до 12:00.
Для участия в акциях в Дубне и Электростали нужно предварительно записаться. Подробную информацию можно найти в онлайн-сообществах здесь.
