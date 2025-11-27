В Подмосковье в голосовании за очистку прудов в 2026 году приняли участие более 31 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Голосование проводится на сайте «Добродел». По его итогам будут определены водоемы, в которых в 2026 году проведут очистку по программе губернатора «100 прудов и озер».

Активнее всего голосуют жители Дмитрова — их более 3 тыс. Также в топе — Сергиев Посад и Наро-Фоминск, где проголосовали по 2,5 тыс. человек.

«Немного огорчает ситуация в таких округах, как Клин и Раменский, где не набирается и сотни голосов. Надеюсь, что за оставшиеся 13 дней они тоже подтянутся», – отметил глава министерства Виталий Мосин.

В программу этого года включили 20 водоемов общей площадью 302 га. В голосовании приняли участие более 47,6 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел территорию лесопарка «Банный лес» в Красноармейске. Объект был благоустроен.