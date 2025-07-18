В Подмосковье в июне покрасили стены и потолки более чем в 100 подъездах

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье по итогам июня 2025 года покрасили стены и потолки более чем в 100 подъездах. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За состоянием подъездов жилых домов в регионе следят управляющие организации. Они обязаны регулярно осматривать помещения и проводить необходимые ремонтные работы. Исполнение работ находится на контроле инспекторов министерства.

Если в подъезде есть необходимость в ремонте, помимо управляющей организации можно обратиться в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта в главном корпусе гимназии им. Подольских курсантов в Подольске.