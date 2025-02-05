В Подмосковье в январе по программе соцгазификации подключили к газу 1 тыс. домов

В Подмосковье за январь в рамках программы соцгазификации подключили к газу 1 тыс. домов, сообщили в Министерстве энергетики Московской области. Работы провели специалисты компании АО «Мособлгаз».

Юбилейным стал частный дом многодетной семьи Говоровых в деревне Назарьево в Павловском Посаде. Наибольший объем работ провели в Раменском, Истре и Солнечногорске.

В феврале стартовало строительство сетей в 96 населенных пунктах в 28 округах. В общей сложности на 2025 год в регионе запланирована соцгазификация 18 тыс. домовладений.