В Подмосковье в январе провели почти 4,7 тыс. исследований говядины

В Подмосковье за первый месяц 2025 года провели более 4 тыс. исследований говядины. Об итогах проверок рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Исследования проводит государственная ветеринарная служба региона. Проверке подлежит мясо, которое поступает на ярмарки и рынки области. Говядину проверяют по физико-химическим и дозиметрическим показателям, а также с помощью варки.

Всего с начала года специалисты отобрали более 2,9 тыс. проб и провели почти 4,7 тыс. исследований. К реализации не допустили мясо с дряблой консистенцией, гнилостным или кислым запахом, серым или липким жиром.