В Подмосковье в марте проведут 13 выездных донорских акций

В марте Московский областной центр крови проведет 13 выездных донорских акций, их организуют в Королеве, Балашихе, Лобне, Электростали и других городах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Желающие смогут сдать кровь с 9:00 до 12:00, предварительная запись не требуется, за исключением Лобни. График выездных акций размещен на платформе донорского движения Подмосковья.

«Каждая донация дарит шанс на жизнь тем, кто остро нуждается в переливании крови», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы областного центра крови Никита Митькин.

В ведомстве уточнили, что донорами могут стать совершеннолетние жители без медицинских противопоказаний, при себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Они могут претендовать на денежную компенсацию на питание 1106 рублей, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

