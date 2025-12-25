В Подмосковье в новогодние праздники организуют более 400 спортивных мероприятий

В период новогодних праздников в Подмосковье в рамках традиционной «Декады спорта и здоровья» проведут более 400 спортивно-массовых мероприятий. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, на лыжне в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной пройдет предновогодняя Манжосовская лыжная гонка – ее органищуют в 56-й раз. В Балашихе первый день 2026 года состоится новогодний забег «5 верст» в Пестовском парке, в Истре, Реутове и Раменском, Жуковском, Краснознаменске, Пушкинском пройдут традиционные «Забеги обещаний» и так далее.

Ознакомиться с подробностями о предстоящих активностях можно на сайте «Спорт Подмосковья». Они пройдут в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+