В Подмосковье в прошлом году провели 360 тыс. ветеринарно-санитарных исследований овощей и фруктов
Свыше 360 тыс. исследований фруктов и овощей провели в Подмосковье за год
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Специалисты Государственной ветслужбы региона по итогам прошлого года провели свыше 360 тыс. исследований овощей и фруктов, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Качество указанной продукции оценивалось по внешнему виду и запаху, консистенции мякоти, уровню содержания нитратов.
По результатам проверок с продажи сняли почти 546 килограммов продукции. Это около 160 килограммов фруктов и почти четыре центнера овощей.
В министерстве призвали жителей покупать указанную продукцию исключительно в местах санкционированной торговли.