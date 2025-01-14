В Подмосковье в прошлом году провели 360 тыс. ветеринарно-санитарных исследований овощей и фруктов

Специалисты Государственной ветслужбы региона по итогам прошлого года провели свыше 360 тыс. исследований овощей и фруктов, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Качество указанной продукции оценивалось по внешнему виду и запаху, консистенции мякоти, уровню содержания нитратов.

По результатам проверок с продажи сняли почти 546 килограммов продукции. Это около 160 килограммов фруктов и почти четыре центнера овощей.

В министерстве призвали жителей покупать указанную продукцию исключительно в местах санкционированной торговли.