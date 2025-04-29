В Подмосковье в рамках нацпроекта начали ремонтировать региональные дороги в 20 округах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас работы ведутся более чем на 100 км. Покрытие обновляют на 42 участках региональной сети. После укладки асфальта на дороги нанесут разметку и укрепят их обочины.

В настоящее время наибольший объем работ ведется в Коломне. В этом округе обновят более 11 км покрытия на пяти дорожных участках. Также 10,7 км покрытия ремонтируют в Шатуре.

В общей сложности в этом сезоне в области планируется обновить покрытие более чем на 320 региональных дорогах, общая длина которых составляет порядка 840 км.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по дорожному ремонту в этом году.