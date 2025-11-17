В Подмосковье в рамках программы «Светлый город» с начала года оборудовали освещение в 45 округах

В Подмосковье с начала года в рамках программы «Светлый город» оборудовали освещение на 328 объектах в 45 округах. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

В общей сложности было установлено около 10 тыс. светильников и более 4 тыс. опор освещения. Также было проложено более 340 км линий наружного освещения. До конца ноября в регионе завершатся работы еще на 74 объектах.

Кроме того, в этом году в регионе заменили более 33 тыс. старых светильников на современные светодиодные.

Программа реализуется с 2017 года. С начала ее действия в Подмосковье оборудовали освещение более чем на 3,7 тыс. объектов.

