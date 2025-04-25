В Подмосковье в рамках сезона 2025 года отремонтировали первые 16 дорог

В Подмосковье завершили работы на первых 16 дорогах в рамках текущего ремонтного сезона. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, покрытие полностью обновили на 15 муниципальных и одной региональной дороге в восьми округах. Региональную дорогу отремонтировали в рамках нацпроекта. Это участок протяженностью 500 м на Верхне-Зарецкой улице в Рузе.

Общая протяженность отремонтированных дорожных участков составила более 9 км. Больше всего дорог привели в порядок в Богородском округе — пять участков.

Работы продолжаются на 160 дорогах. В общей сложности было обновлено свыше 32 км покрытия. Завершается укладка 1 км асфальта на участке Букинского шоссе от Батарейной улицы до железнодорожного переезда в Лобне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области будет отремонтировано порядка 1,5 тыс. дорожных участков.