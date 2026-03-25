В Подмосковье в середине марта выставили на торги 159 новых объектов

В Подмосковье в период с 16 до 23 марта выставили на торги 159 новых объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В частности, на торгах представлены 156 земельных участков в аренду и на продажу, а также три нежилых помещения в аренду и на продажу.

К примеру, в Ступино можно купить участок земли площадью 8 соток под строительство дома. Он расположен в поселке Новоселки. Его стартовая стоимость — 534,5 тыс. рублей.

В Истре можно арендовать участок для ведения личного подсобного хозяйства. Его площадь составляет 20 соток. Он находится в деревне Шапково. Начальная цена — 300 тыс. рублей в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области отремонтируют около 2 тыс. МКД.