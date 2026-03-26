В Подмосковье в центры репродуктивного здоровья обратились более 15 тыс. человек

С начала 2026 года в подмосковные центры репродуктивного здоровья обратились более 15 тыс. человек, которые испытывают трудности с наступлением беременности естественным путем, там пары могут пройти комплексное обследование и лечение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В центрах репродуктивного здоровья региона пары могут получить консультацию сразу у нескольких профильных специалистов, в том числе гинеколога, уролога, репродуктолога, эндокринолога и других», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр добавил, что при необходимости пациентов могут направить на необходимые исследования и назначить лечение . Такие центры расположены в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах. Кроме того, они есть в Балашихинском и Подольском роддомах, областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, а также КДЦ «Ромашка» в Одинцовском округе. Помощь можно получить бесплатно, по полису ОМС.

Записаться в центры можно, в том числе, по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03. Узнать подробнее о системе родовспоможения можно через портал «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.