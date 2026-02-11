В Подмосковье в «зеленую» зону рейтинга УК вошли 275 организаций

В Подмосковье по итогам прошлого года рейтинговую оценку прошли 807 управляющих компаний. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За год в «зеленую» зону рейтинга включили 275 организаций. В «красной» зоне оказались 202 компании, что на 106 организаций меньше, чем в 2024 году. В «желтой» зоне 330 организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за прошлый год в регионе из аварийного жилфонда были переселены порядка 11 тыс. граждан.