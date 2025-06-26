В Подмосковье внесли изменения в региональное законодательство в сфере защиты прав участников СВО

По инициативе прокурора Московской области Сергея Забатурина в региональное законодательство в сфере защиты прав участников спецоперации внесли ряд изменений.

Так, в Мособлдуме поддержали законопроект об обращениях, поступающих от участников СВО и их семей. В частности, срок рассмотрения таких обращений в органы власти сократили вдвое. Теперь он составляет не 30, а 15 дней.

Кроме того, участников СВО наделили правом на первоочередный личный прием в подмосковных органах власти.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах соцподдержки бойцов.