В Подмосковье восстановили работоспособность светофоров

Специалисты Мосавтодора восстановили работоспособность светофорных объектов, расположенные на региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Андропова в Ступине, улице Московской в Чехове, проспекте Космонавтов в Королеве и улице Мира в Мытищах. Кроме того, ремонт светофоров провели на улице Новотушинской в поселке Путилково под Красногорском, улице Центральной в селе Братовщина Пушкинского округа и в СНТ Здоровье-1 Лосино-Петровского округа.

В министерстве подчеркнули, что дорожники регулярно проводят обследование дорожной сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.