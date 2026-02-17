В Подмосковье возведут кластер «Пушкино Дом у воды»

В Пушкинском округе продолжается строительство первой очереди кластера «Пушкино Дом у воды» от группы «Самолет», там появятся 65 коттеджей общей жилой площадью около 6,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В рамках проекта будут построены одно- и двухэтажные коттеджи площадью от 61 до 226 кв. м, подключенные к центральным коммуникациям. К каждому дому прилагается огороженный благоустроенный участок от 5 до 8 соток с собственным парковочным местом. Для жильцов предусмотрят школу, детский сад, зоны для активного досуга с фитнес-клубами, спортивными площадками и творческими студиями. Территорию также оборудуют скоростным интернетом, системой круглосуточного наблюдения и контрольным пунктом на входе.

