В Подмосковье возведут новостройки в составе ЖК «1-й Химкинский»

В ЖК «1-й Химкинский» городского округа Химки продолжается возведение новостроек, строители завершили монтаж конструкций двух первых корпусов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь жилых зданий составляет 95 тыс. кв. м, они рассчитаны более чем на 1,2 тыс. квартир. Проект реализует ГК ФСК под брендом «1-го ДСК». Возведение первой очереди стартовало с первого корпуса (№ 1.3) — одного из трех жилых домов площадью более 45 тыс. кв. метров, там разместят 536 квартир. Подземный уровень здания занимает паркинг и кладовые помещения, первые этажи отведены под коммерческую деятельность. Ввести дом в эксплуатацию планируют в 2026 году.

Площадь второго корпуса (№ 1.4) составляет почти 50 тыс. кв. м, там спроектировано 697 квартир, подземная автостоянка, входные группы с зонами коворкинга и мойками для лап домашних животных. В третьем корпусе (№ 1.2) завершается монтаж наземных этажей.

В общей сложности в ЖК построят более 30 домов переменной этажности. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории.

