В Подмосковье возведут три новостройки в составе ЖК «Пушкино Град»

В Подмосковье продолжается строительство трех домов в составе ЖК «Пушкино Град», девелопер ДЕЛО реализует проект в Пушкинском городском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в доме №1 строители завершают кладку стен и монтаж кровли, а также работы по электроснабжению и вентиляции, в доме №2 – кладку стен, монтаж кровли и другие работы. В доме №3 завершаются кладка стен и кровельные работы. В общей сложности на строительной площадке задействованы 142 специалиста и три единицы техники.

На территории жилого комплекса также появятся умные детские площадки, магазины у дома, кофейни, салоны красоты и фитнес центры, пункты выдачи маркетплейсов, акватермальный комплекс с теплым открытым бассейном и торговый центр. Девелопер построит два детских сада, школу и поликлинику на 167 посетителей в смену. Для бесперебойной подачи тепла завершается строительство собственной котельной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.