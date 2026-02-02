В Подмосковье впервые пройдет Кубок России по тяжелой атлетике

В Подмосковье впервые в истории турнира пройдет Кубок России по тяжелой атлетике, он состоится в Люберцах с 3 по 6 февраля 2026 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками станут порядка 300 спортсменов (153 женщины и 144 мужчины) – заслуженные мастера спорта России, мастера спорта России, чемпионы, призеры и рекордсмены мира, Европы и России, кандидаты в мастера спорта. Состязания станут отборочным стартом на чемпионат Европы-2026 и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших, их проведут в рамках федеральной программы «Спорт России».

