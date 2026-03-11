В Подмосковье врачи провели более 820 тыс. телемедицинских консультаций

С начала 2026 года в Подмосковье провели свыше 820 тыс. телемедицинских консультаций, они позволяют пациентам в режиме онлайн обсудить итоги диспансеризации или сданных анализов, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Телемедицина — современный сервис, позволяющий быстро и в удобном формате получить целый комплекс медицинских услуг», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Такие консультации доступны взрослым, детям и беременным женщинам. Записаться на прием можно, в том числе, через приложение «Добродел: Телемедицина».

