В Подмосковье врачи спасли 11-месячного ребенка с нарушением ритма сердца

В подмосковном Консультативно-диагностическом центре «Ромашка» спасли 11-месячного мальчика с нарушением ритма сердца, ему диагностировали аритмию — предсердно-желудочковую блокаду второй степени. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что при таком заболевании сердце периодически «пропускает» удары, что грозит кислородным голоданием организма и внезапной остановкой сердца. За месяц до этого ребенок болел гриппом и острым тонзиллитом.

«Вирусная инфекция способна создавать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и иногда провоцирует миокардит — воспаление сердечной мышцы, при котором иммунная система атакует клетки собственного сердца», — пояснила заведующая детским отделением КДЦ «Ромашка» Регина Эдуардовна.

Специалисты детского отделения центра приняли решение госпитализировать пациента в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ему провели оценку гемодинамического статуса – состояния кровообращения. Заведующая кардиологическим отделением Альфия Дроздова добавила, что врачи определили тактику консервативного лечения, теперь состояние мальчика стабильное. Он проходит лечение под наблюдением специалистов центра Рошаля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.