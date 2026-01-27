В Подмосковье врачи спасли подростка с огромным новообразованием в ноге

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) спасли 15-летнего подростка с огромным твердым новообразованием в области малоберцовой кости. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи выявили у него остеохондрому, которая представляет собой доброкачественное костное новообразование размером 9х8х8 см. Пациенту провели плановое хирургическое лечение.

«Как правило, опухоль обнаруживают совершенно случайно. Отсутствие боли и дискомфорта у пациента в начале развития новообразование дает возможность опухоли вырасти до внушительных размеров, что может приводить даже к деформации костей конечностей», — отметил врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Сергей Хохлов.

По его словам, в рамках операции специалисты удалили образование в пределах здоровой костной ткани, функцию ноги удалось сохранить. После полученного лечения подростка выписали домой на амбулаторное лечение.

