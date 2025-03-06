В Подмосковье врачи спасли руку пациенту с многооскольчатым переломом лучевой кости

В Мытищинскую больницу поступил 45-летний мужчина, у которого была обширная открытая рана и многооскольчатый перелом лучевой кости правой руки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Хирург-ортопед-травматолог Амир Акмалходжаев уточнил, что в рамках первого этапа врачи закрыли рану и запланировали установку протеза после ее заживления. Он уточнил, что у пациента был редкий дефект лучевой кости — ее суставные части были сохранены с двух сторон, а середина — раздроблена на осколки, поэтому специалистам пришлось прибегнуть к нестандартному подходу.

«На дооперационном этапе мы выполнили пациенту компьютерную томографию обеих рук — здоровой и поврежденной. Специалисты изучили это исследование, по нему рассчитали все размеры оставшихся частей лучевой кости и самого дефекта до миллиметров, спроектировали 3D-модель будущего протеза, учитывая индивидуальные особенности анатомии нашего пациента. Было принято решение попытаться создать цельный титановый протез», — рассказал хирург-ортопед-травматолог Алексей Сизиков.

По его словам, операция прошла успешно, через неделю мужчина смог сгибать руку. Его уже выписали, однако, ему придется пройти курс реабилитации.

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