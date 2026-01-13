В Подмосковье врачи восстановили ребенку сухожилие кисти после неудачной травмы

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) помогли 10-летней девочке после травмы, она поступила в медучреждение с глубокими прорезами обеих рук и повреждением сухожилия лучевого сгибателя кисти. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что она играла с друзьями дома и случайно разбила стеклянную дверь шкафа, в результате чего осколки нанесли раны. Вместе с родителями она приехала в травмпункт по месту жительства, где ей ушили небольшие порезы. Дальнейшее лечение пациентка прошла в МОДКТОБ.

«Мы провели первичную хирургическую обработку ран обеих верхних конечностей, а также восстановили анатомически верное строение сухожилия лучевого сгибателя кисти», — прокомментировал заведующий отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин.

Девочку выписали из стационара на амбулаторное лечение, в будущем ей предстоит пройти период реабилитации.

