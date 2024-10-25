В Подмосковье вручили награды 36 работникам транспортной отрасли

В Подмосковье в рамках празднования Дня работника автомобильного и городского транспорта вручили награды 36 сотрудникам отрасли. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Зампред областного правительства — руководитель министерства Алексей Гержик вручил шести работникам АО «Мострансавто» и Административно-пассажирской инспекции благодарности губернатора Подмосковья. Он отметил, что в указанной сфере в регионе работают более двадцати тысяч человек.

Еще 26 человек получили почетные грамоты и благодарственные письма Минтранса Подмосковья. Четверым сотрудникам вручили благодарственные письма Мособлдумы.