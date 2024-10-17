В Подмосковье вручили награды работникам дорожной отрасли
Фото: [Минтранс МО]
В Подмосковье в преддверии Дня работников дорожного хозяйства вручили награды 39 сотрудникам отрасли. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Участников торжественной церемонии поприветствовал вице-губернатор региона Владимир Локтев. Он вручил десяти специалистам благодарности губернатора Подмосковья.
«Благодаря ежедневной и кропотливой работе дорожников улучшается транспортное сообщение между населенными пунктами: расстояния становятся короче, развиваются не только отдаленные территории, но и все Подмосковье в целом», - отметил он.
Зампред областного правительства — глава Минтранса региона Алексей Гержик вручил 22 специалистам почетные грамоты и благодарственные письма министерства.
«До конца года у нас много задач: это и обеспечение безопасности на дорогах в зимний период, и завершение строительства порядка 20 новых дорожных объектов, и, конечно, новые проекты», - сказал он.
Председатель профильного комитета Мособлдумы Олег Гаджиев вручил семи специалистам благодарственные письма регионального парламента.
«Как депутат, который постоянно в контакте с жителями, хочу отметить, что люди видят, какая работа проделана, как улучшаются дороги», - отметил он.