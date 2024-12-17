Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье вручили награды самым активным пользователям сервиса «Народный инспектор», передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С помощью сервиса можно сообщить о незаконной парковке автомобиля на газоне или возле контейнерной площадки. Для этого требуется открыть приложение «Добродел» и создать там обращение, прикрепив видео нарушения.

В общей сложности благодарственные письма министерства вручили 19 жителям Подмосковья. Также они получили памятные подарки от спонсоров — электронные планшеты.