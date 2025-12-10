В Подмосковье вручили награды сборной чемпионата «Абилимпикс». Торжественная церемония прошла в Красногорске, сообщает Министерство образования Московской области.

В 2025 году регион завоевал 41 медаль в основных компетенциях, в том числе 11 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых наград.

Победителям вручили сертификаты на денежные премии. Призеры презентационных компетенций, победители конкурсов, а также участники, не занявшие призовые места, но проявившие высокую мотивацию и мастерство, получили сертификаты на покупку памятных подарков.

Также были вручены благодарственные письма экспертам и организациям, которые оказали поддержку в проведении работы стенда Подмосковья на чемпионате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность инклюзивности в развитии региона.