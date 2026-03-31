В Подмосковье ввели в эксплуатацию ЖК «Мытищи Сити»

В городском округе Мытищи ввели в эксплуатацию жилой комплекс «Мытищи Сити», ООО СЗ «Ломоносов Девелопмент» выдали соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Комплекс рассчитан на 781 квартиру общей площадью более 41,5 тыс. кв. м. На первых этажах откроются коммерческие объекты — спа-салон, аптеки, продуктовые магазины и кафе. На территории также есть две детские площадки и одна спортивная, 176 парковочных мест.

ЖК представляет собой дом бизнес-класса, он расположен на берегу реки Яуза в окружении лесопарковых зон. Там работают детский сад, спортивные комплексы, школы и гимназии, лечебные учреждения, торговый центр «Яуза» и ТРЦ «Перловский».

