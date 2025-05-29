В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов

С 29 мая по 3 июня на фоне установления IV класса пожарной опасности во всех лесничествах Подмосковья ввели режим ограничения пребывания граждан в лесах. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В этот период будут действовать дополнительные требования пожарной безопасности. Так, будет запрещено разжигать костры в лесах и въезжать в лесные массивы на транспортных средствах. Сотрудники правоохранительных органов, ГУ МЧС России по Московской области и специалисты лесной охраны будут осуществлять патрулирование лесного фонда в этот период.

Контролировать пребывание граждан в лесах будут осуществлять с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер видеонаблюдения и системы обнаружения на основе данных операторов мобильной связи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.