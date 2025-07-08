В Подмосковье вынесли приговор 19-летнему жителю за попытку вступить в террористическую организацию

В Подмосковье суд вынес приговор 19-летнему жителю, который пытался присоединиться к террористической организации. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, подмосковный студент в августе 2024 года начал переписываться в мессенджере с куратором подразделения украинского воинского формирования «Русский добровольческий корпус» ( организация запрещена в России как террористическая ). В дальнейшем молодой человек подтвердил свое намерение вступить в формирование и передал куратору свои личные данные.

В ноябре того же года преступные действия студента выявили и пресекли. На юношу завели уголовное дело. В результате 2-й Западный окружной военный суд приговорил молодого человека к шести годам лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, после чего будет переведен в исправительную колонию строгого режима.

Ранее в ведомстве сообщили о вынесении в Долгопрудном приговора по делу слесарей о халатности, повлекшей гибель семьи.