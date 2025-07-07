В Долгопрудном вынесли приговор по делу слесарей о халатности, повлекшей гибель семьи

Долгопрудненский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух слесарей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть четырех человек, в том числе двоих детей, их признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, они работали в коммерческой организации, которая занималась техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Работники провели формальную проверку газового оборудования в квартире дома на Лихачевском шоссе в городе Долгопрудном 21 мая 2022 года. При этом из-за нарушенных условий работы водонагревателя в квартире произошел выход опасного количества угарного газа. По этой причине погибла семья, в том числе дети в возрасте 2 и 11 лет.

Суд приговорил виновных к трем годам шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также удовлетворил гражданские иски о компенсации осужденными морального вреда на общую сумму 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.