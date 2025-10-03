В Подмосковье вынесли приговор автору книг, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности

В Подмосковье вынесли приговор женщине, написавшей литературное произведение, которое содержит призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

С января 2020 года по декабрь 2023-го подсудимая, работавшая под псевдонимом «Алена Полынь», создала произведение «Мое имя Полынь». Оно было выпущено тиражом порядка 200 экземпляров и продавалось на маркетплейсе.

Психолого-лингвистическо-религиоведческая судебная экспертиза показала, что содержание произведения было направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в их отношении.

Женщина полностью признала вину. Суд приговорил ее к двум годам исправительной колонии общего режима, а также лишил права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Ранее сообщалось, что в регионе прокуратура помогла заблокировать продажу товаров для маскировки номеров на маркетплейсе.