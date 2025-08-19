В Подмосковье вынесли приговор бывшим сотрудникам администрации Солнечногорска за коррупцию

В Подмосковье вынесли приговор по делу о коррупции в Солнечногорске. Обвиняемые — бывший замглавы округа и двое должностных лиц муниципальной администрации, сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, осенью 2022 года обвиняемые получили от представителя ООО «ЭКОСЕРВИС» взятку в размере 40 тыс. руб. за подписание актов о приемке выполненных работ, которые в действительности выполнены не были.

Кроме того, обвиняемые обеспечили непроведение проверок по исполнению другого муниципального контракта с той же организацией. Помимо этого, экс-замглавы представил на подпись акт выполненных работ, фактически не проведенных. В результате администрации был причинен ущерб на сумму 77,5 тыс. руб.

Помимо этого, злоумышленниками планировалось получение взятки от гендиректора АО «Квант» в сумме 300 тыс. руб. за помощь в получении ордера на проведение земляных работ без необходимых документов и за непринятие мер в связи с заведомо незаконной деятельностью компании, наносящей вред экологии. В результате деятельности компании окружающей среде был причинен вред в размере более 43 млн руб.

Химкинский городской суд приговорил бывшего замглавы к 10 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Также ему в течение шести лет нельзя будет занимать должности на госслужбе. Остальных приговорили к 7,5 года и 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу и ограничениям по работе на госслужбе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье у бывшего сотрудника Росреестра за коррупцию изъяли имущество на 70 млн руб.