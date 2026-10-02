Гигантская «тарелка» над Ожогино: что за объект два вечера кружил над полем — мнение эксперта

Жители и гости деревни Ожогино в городском округе Солнечногорск стали свидетелями необычного явления, которое уже вызвало бурные обсуждения в местных сетях. Два дня подряд над одним и тем же полем кружил объект, который сложно объяснить с точки зрения привычной авиации, сообщил REGIONS.

По словам очевидцев, два вечера примерно в одно и то же время над верхушками деревьев появлялся странный летательный аппарат. Он не издавал абсолютно никаких механических звуков и по форме напоминал гигантскую плоскую «суповую тарелку» диаметром около 20 метров. Края диска светились ярким белым неоновым светом, а в центре пульсировал красный огонек.

Объект вел себя так, словно выполнял некую миссию: методично зависал над полем, будто что-то исследуя, а затем бесшумно уплывал вдаль, меняя подсветку на оранжевую.

Но самым пугающим для свидетелей стало не только визуальное зрелище, но и странные физические ощущения. Когда светящийся диск проплывал прямо над автомобилем, водитель, по его собственным словам, испытал внезапный животный ужас и полное физическое оцепенение. Парализующий страх отступил лишь тогда, когда объект скрылся из виду.

Случаем уже заинтересовались энтузиасты, изучающие аномальные явления. Уфолог-любитель Антон Р., проанализировавший свидетельства и снимки очевидцев, уверен: речь идет о классическом «дисковом» наблюдении. К сожалению, сделать четкие снимки не удалось — из-за темноты и волнения фотографии получились не самого лучшего качества.

«Здесь совпадает сразу несколько характерных признаков: полная бесшумность, неоновая кромка по краю и смена свечения с белого на оранжевое — так обычно описывают плазменные или дискообразные объекты. Но самое интересное — это реакция водителя. Ужас и оцепенение при пролете объекта — давно зафиксированный в уфологии эффект, который называют „контактным параличом“: люди описывают его при близком контакте с НЛО. А то, что объект два вечера подряд возвращался к одному и тому же полю и методично зависал, говорит о системном наблюдении или заборе проб. Даже плохое качество фото тут показательно: техника рядом с такими объектами часто сбоит», — отметил Антон Р.

Ранее сообщалось, что жители ярославской деревни связали гибель скота с загадочным золотым шаром.