Гигантская «тарелка» над Ожогино: что за объект два вечера кружил над полем — мнение эксперта

REGIONS: в Солнечногорске жители заметили светящийся диск диаметром 20 метров

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Жители и гости деревни Ожогино в городском округе Солнечногорск стали свидетелями необычного явления, которое уже вызвало бурные обсуждения в местных сетях. Два дня подряд над одним и тем же полем кружил объект, который сложно объяснить с точки зрения привычной авиации, сообщил REGIONS.

По словам очевидцев, два вечера примерно в одно и то же время над верхушками деревьев появлялся странный летательный аппарат. Он не издавал абсолютно никаких механических звуков и по форме напоминал гигантскую плоскую «суповую тарелку» диаметром около 20 метров. Края диска светились ярким белым неоновым светом, а в центре пульсировал красный огонек.

Объект вел себя так, словно выполнял некую миссию: методично зависал над полем, будто что-то исследуя, а затем бесшумно уплывал вдаль, меняя подсветку на оранжевую.

Но самым пугающим для свидетелей стало не только визуальное зрелище, но и странные физические ощущения. Когда светящийся диск проплывал прямо над автомобилем, водитель, по его собственным словам, испытал внезапный животный ужас и полное физическое оцепенение. Парализующий страх отступил лишь тогда, когда объект скрылся из виду.

Случаем уже заинтересовались энтузиасты, изучающие аномальные явления. Уфолог-любитель Антон Р., проанализировавший свидетельства и снимки очевидцев, уверен: речь идет о классическом «дисковом» наблюдении. К сожалению, сделать четкие снимки не удалось — из-за темноты и волнения фотографии получились не самого лучшего качества.

«Здесь совпадает сразу несколько характерных признаков: полная бесшумность, неоновая кромка по краю и смена свечения с белого на оранжевое — так обычно описывают плазменные или дискообразные объекты. Но самое интересное — это реакция водителя. Ужас и оцепенение при пролете объекта — давно зафиксированный в уфологии эффект, который называют „контактным параличом“: люди описывают его при близком контакте с НЛО. А то, что объект два вечера подряд возвращался к одному и тому же полю и методично зависал, говорит о системном наблюдении или заборе проб. Даже плохое качество фото тут показательно: техника рядом с такими объектами часто сбоит», — отметил Антон Р.

Ранее сообщалось, что жители ярославской деревни связали гибель скота с загадочным золотым шаром.

Актуально

Читайте также

Огромная база НЛО скрыта на дне океана? Экс-сотрудник разведки США рассказал о данных военных

Огромная база НЛО скрыта на дне океана? Экс-сотрудник разведки США рассказал о данных военных

НЛО попало в прямой эфир? Видео запуска ракеты Starship вызвало споры среди пользователей сети

НЛО попало в прямой эфир? Видео запуска ракеты Starship вызвало споры среди пользователей сети

«Пентагон приоткрыл тайну». Сотрудникам ведомства разрешили раскрывать секретные сведения об НЛО

«Пентагон приоткрыл тайну». Сотрудникам ведомства разрешили раскрывать секретные сведения об НЛО

Не самолет и не дрон: что видели жители Нижегородской области в небе — истории очевидцев с 2014 по 2022

Не самолет и не дрон: что видели жители Нижегородской области в небе — истории очевидцев с 2014 по 2022

Космический корабль на снимке Луны? Старое фото NASA вызвало споры об НЛО

Космический корабль на снимке Луны? Старое фото NASA вызвало споры об НЛО

Добавьте mosregtoday.ru в избранное