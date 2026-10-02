«Неважно, гибрид или мутация»: диетолог назвала то, что действительно страшно в нектарине

Споры вокруг этого фрукта не утихают десятилетиями. Камнем преткновения стала его родословная: одни специалисты уверены, что перед нами гибрид, другие настаивают на внезапной мутации. Пока генетики бьются над разгадкой, маркетологи и диетологи не теряют времени — усиленно продвигают неоднозначный плод в статус суперфуда. А вот ботаники, к слову, до сих пор так и не сошлись во мнениях относительно того, откуда фрукт взялся. Речь идет о нектарине, сообщил transsibinfo.com.

По информации издания, одна из версий гласит: нектарин — итог скрещивания обычного персика с китайской сливой. Подтверждение тому ищут в древних рукописях Поднебесной: упоминания о плоде «ютао» встречаются там еще пять тысяч лет назад.

По данным издания, другая теория отвергает гибридное происхождение и настаивает на мутации — якобы самое обычное персиковое дерево ни с того ни с сего дало гладкий плод. Кстати, подобные превращения наблюдаются и в наши дни: на стандартном дереве порой вызревают персики без привычной бархатистой кожицы.

«На мой взгляд, <> совершенно неважно, гибрид ли перед ним или случайный генетический сбой — куда важнее вовремя заметить индивидуальную непереносимость и не превращать полезное лакомство в проблему для желудка», — подчеркивает хабаровский врач-диетолог Надежда Долгих.

По данным издания, что касается названия, то европейским именем фрукт обзавелся в Англии XVII века — тамошние умы усмотрели в нем сходство с божественным нектаром.

«Нектарины обладают впечатляющим набором ценных качеств для человеческого организма. Они утоляют голод и поставляют ценнейшие нутриенты», — отмечает диетолог.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось, стоит ли есть квашеную капусту и пить комбучу для здоровья ЖКТ.