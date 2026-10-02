Первый и единственный в Подмосковье: в деревне Зарудня появится модульный Дом культуры

В деревне Зарудня близится к финалу строительство нового Дома культуры. Этот объект выделяется на фоне других: он стал первым в Московской области зданием, возведенным по современной модульной технологии. Пока аналогов в регионе нет, сообщил REGIONS.

Смысл проекта — не просто в новом здании, а в том, что оно способно изменить повседневную жизнь деревни. Сельский ДК задуман как центр притяжения для местных жителей. Здесь предусмотрены помещения для кружков, студий и организации досуга, что особенно важно для населенных пунктов вдали от крупных городов.

Модульный подход дал сразу несколько преимуществ. Во-первых, строительство удалось заметно ускорить. Во-вторых, это не сказалось ни на качестве, ни на внешнем виде здания — эстетика осталась на уровне. Для региона такой опыт важен: если технология покажет себя хорошо, ее можно будет тиражировать и в других округах.

«Знаю, как вы этого ждали, осталось совсем немного и можно будет проводить праздники в этом современном здании на 150 мест», — сказал на встрече с жителями деревни врип главы округа Виктор Верещагин.

Объект будет полностью готов к эксплуатации до конца года. После открытия жители Зарудни смогут отмечать здесь сельские праздники, проводить собрания и посещать культурные мероприятия, не выезжая за пределы родной деревни.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе открылся первый в Подмосковье приют собак и кошек без клеток.