Первый в Подмосковье приют без клеток: собаки и кошки живут как дома

Во Всемирный день защиты животных, 4 октября, в Одинцовском округе откроется необычный приют. Его главное отличие — полный отказ от содержания животных в клетках. О том, как устроен проект, рассказал REGIONS.

Питомцы живут здесь не в вольерах, а в обстановке, максимально напоминающей обычную квартиру. Просторные комнаты, мягкие лежанки, укромные уголки — все это дополняется постоянным контактом с людьми. Сотрудники не приходят на смену и не уходят домой: они находятся на территории вместе с животными, чтобы те не оставались одни ни днем, ни ночью.

Вместимость приюта рассчитана на 20 кошек и 15 собак одновременно. Пока новоселов немного — три собаки и одна кошка. Но Екатерина Панова, инициировавшая проект, не сомневается: число желающих обрести семью будет расти.

«Часто бывших бездомных животных возвращают обратно в приюты — им сложно адаптироваться к новой жизни, пугают незнакомые звуки, запахи, люди. В нашем доме мы помогаем животным заранее привыкнуть к домашней обстановке, учим их правилам жизни с человеком, чтобы переезд к новым хозяевам прошел максимально мягко», — объясняет Панова.

Зоопсихолог и ветеринар Алена Сентемова называет открытие приюта без клеток значимым шагом к более гуманному обращению с животными. Она обращает внимание на практическую сторону: выбранный подход реально снижает количество возвратов. Животное, знакомое с бытовыми реалиями — гулом пылесоса, звонком в дверь, приходом незнакомца, — переезжает без стресса. У него уже есть опыт, а не багаж страхов. А значит, шансы на долгую и счастливую жизнь в новой семье заметно выше.

«Любая клетка, даже самая просторная, для собаки или кошки — это ограничение, которое усиливает тревогу и формирует защитное поведение. Животное, которое живет в вольере, воспринимает человека как источник корма, но не как партнера. В домашних условиях, где человек находится рядом постоянно, питомец начинает считывать социальные сигналы: интонации, жесты, распорядок дня. Это критически важно для успешной адаптации в семье», — прокомментировала эксперт специально для REGIONS.

Приют уже принимает гостей. Адрес: Одинцовский городской округ, деревня Чапаевка, улица Новая, дом 58. Здесь можно познакомиться с подопечными и, возможно, стать для одного из них самым любящим хозяином. Дополнительная информация — на сайте rayfund.ru.

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