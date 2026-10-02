Святая вода в Троице-Сергиевой лавре: откуда она берется и как ее правильно пить

Троице-Сергиева лавра издавна притягивает паломников со всей России — не только великими духовными сокровищами, но и своей святой водой. Уникальный Успенский источник на Соборной площади ежедневно принимает сотни верующих, желающих прикоснуться к благодати и привезти домой святыню. О том, что такое святая вода, кто ее освящает и как правильно употреблять, рассказали в соцсетях Лавры, сообщил REGIONS.

История и чудо Успенского источника

Вопреки распространенному мнению, знаменитый Успенский источник появился в обители значительно позже времен самого преподобного Сергия Радонежского. Ключевая вода забила здесь неожиданно в середине XVII века. После череды зафиксированных исцелений над колодцем возвели каменную часовню, которая сегодня выполнена в изящном стиле нарышкинского барокко. Набрать воду из исторического источника в самой часовне может каждый желающий ежедневно с 09:00 до 21:00.

«В 1644 году у юго-западного угла Успенского собора ремонтировали паперть, когда выкопали ров для фундамента, неожиданно забила ключевая вода. По преданию, один из монахов, страдавший слепотой, умылся водой из источника и прозрел», — рассказали в Лавре.

Зачем нужна святая вода и как ее правильно принимать

В православной традиции святая вода воспринимается как благодатное лекарство и дар Церкви, помогающий укрепляться в вере, исцеляться от духовных и телесных недугов, а также освящать жилье. Святая вода (или агиасма) обретает особую духовную силу после церковного чина водоосвящения, который совершается священнослужителями как в дни великих праздников, так и в течение всего года.

«Церковь не запрещает пить святую воду в любое время дня, до и после еды, хотя Великую агиасму (крещенскую воду) чаще всего принимают натощак, утром, вместе с кусочком просфоры, читая молитву», — пояснили священнослужители.

Главное правило — принимать святыню с благоговением и верой. Допускается давать воду детям, а также разбавлять ее обычной водой, если запасы подходят к концу. В случае порчи воды ее положено выливать строго в «непопираемые места» — в реку или под дерево, где не ходят люди.

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