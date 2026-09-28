В Подмосковье вынесли приговор мужчине, совершившему серию убийств

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины, который совершил серию убийств и изнасилований на территориях Москвы, Новосибирской и Московской областей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, преступления были совершены в период с марта по ноябрь 2002 года, жертвами стали семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки. Преступник искал их в парках и других общественных местах. Под предлогом знакомства он уводил потерпевших в безлюдные места, где совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, после чего убивал.

В период с 2020 по 2024 год на территории города Бердск Новосибирской области он совершал изнасилования и развратные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы.

Его обвиняют по пп. «а», «д», «к» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. «а» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия), ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Сам подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.