Дефицит витамина D или обычная усталость: какие симптомы нельзя игнорировать

Осенью солнечного света становится меньше, поэтому уровень витамина D в организме может снижаться. При этом определить его дефицит только по самочувствию бывает сложно: симптомы могут совпадать с признаками других состояний. Терапевт Санджар Юнусов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», на что обратить внимание и стоит ли проверять уровень витамина D после лета.

Дефицит витамина D легко пропустить, поскольку его проявления неспецифичны. Среди возможных симптомов — постоянная усталость, сонливость, снижение работоспособности, частые простуды и инфекции, мышечная слабость, боли в костях и суставах, плохое настроение, склонность к депрессивным состояниям, медленное заживление ран, выпадение волос и сухость кожи. Однако только по симптомам понять, что человеку не хватает витамина D, нельзя. Усталость, сонливость и слабость могут быть связаны и с другими состояниями.

«Без анализа легко начать пить витамин D, а причина на самом деле — в щитовидной железе или печени», — отметил Юнусов.

Если у человека есть дефицит, профилактической дозировки может быть недостаточно. При нормальном уровне витамина D дополнительный прием также может быть не нужен. Перед приемом добавок следует определить уровень витамина D с помощью анализа, настоял доктор.

«Чаще дефицит встречается у людей с лишним весом. Витамин D является жирорастворимым и может депонироваться в жировой ткани, оставаясь недоступным для организма. Поэтому чем выше процент жира, тем ниже может быть уровень витамина D в крови при одинаковом его поступлении. Также уязвимы пациенты с жировым гепатозом, гипотиреозом, люди, которые проводят большую часть времени в помещении, пожилые», — добавил врач.

По его словам, если уровень витамина D находится в норме, выше 30 нг/мл, дозировка зависит от индивидуальных факторов. Взрослым без факторов риска может применяться 2000 МЕ в сутки. При лишнем весе доза может быть выше, поскольку часть витамина депонируется в жировой ткани. При жировом гепатозе и гипотиреозе дозировку должен подбирать врач с учетом состояния печени. Принимать витамин D специалист порекомендовал вместе с жирной пищей.

После начала приема лечебной дозы повторный анализ следует сдавать через 2-3 месяца. При поддерживающей терапии контроль можно проводить раз в полгода — в конце зимы или начале весны, когда уровень витамина D может быть минимальным, и в конце лета, когда он обычно выше. При лишнем весе, жировом гепатозе и гипотиреозе контроль может потребоваться каждые 3-4 месяца, поскольку уровень витамина D может снова снижаться, заключил врач.